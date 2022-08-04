Корреспондент показал повреждения от обстрела ВСУ во время прощания с полковником Качурой

Из городских объектов особенно пострадал отель «Донбасс Палас», где часто останавливались российские журналисты. Рядом с отелем лежит укрытое тело погибшего в ходе украинского обстрела человека. Всего же на данный момент известно о двух погибших.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев показал повреждения, полученные Донецком из-за обстрела со стороны украинских военных, который произошел во время церемонии прощания с погибшей в ходе боевых действий полковником Ольгой Качурой, также известной по позывному Корса.

Из городских объектов особенно пострадал отель «Донбасс Палас», где часто останавливались российские журналисты. Рядом с отелем лежит укрытое тело погибшего в ходе украинского обстрела человека. Всего же на данный момент известно о двух погибших.

«Вот так отель, гостинца "Донбасс Палас", выглядит после обстрела. Серьезные разрушения. Мы уже видим, что один человек погиб в результате этого обстрела. Пострадали автомобили, которые были на парковке. Известно, что здесь живет сразу несколько журналистов федеральных изданий. Наверху выбиты окна», - прокомментировал корреспондент.

Ранее «Звезда» показала кадры с началом обстрела ВСУ во время прощания с полковником Качурой.

В момент, когда в воздухе засвистели снаряды, съемочная группа с корреспондентом Андреем Лазаревым как раз брала интервью у сослуживца погибшей Корсы.