Съемочная группа «Звезды» попала под обстрел в Донецке на прощании с полковником Качурой

Местные жители эвакуируются с места обстрела, журналисты укрылись в бомбоубежище.

© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел у драмтеатра в Донецке, где проходила церемония прощания с полковником ДНР Ольгой Качурой. Журналисты укрылись в бомбоубежище.

На данный момент проводится эвакуация населения. Агентство РИА Новости сообщает, что как минимум два снаряда попали в здание драмтеатра.

О гибели Качуры стало известно 3 августа. За заслуги она была удостоена звания почетного гражданина Горловки. На Украине Корса была заочно приговорена к 12 годам лишения свободы. Президент РФ Владимир Путин присвоил полковнику звание Героя России.