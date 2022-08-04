В результате обстрела ВСУ драмтеатра в центре Донецка погибли два человека

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В результате обстрела Вооруженными силами Украины драмтеатра в центре Донецка, где проходило прощание с погибшей Ольгой Качурой, по предварительной информации, погибли два человека.

Съемочная группа телеканала «Звезда» также попала под обстрел. Корреспондент показал кадры разрушений гостиницы «Донбасс Палас».

Ранее корреспондент «Звезды» рассказал об обстреле на прощании с Ольгой Качурой. В настоящее время съемочная группа вместе с остальными людьми, попавшими под обстрел, находится в укрытии.