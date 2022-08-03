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Ольге Качуре присвоено звание героя ДНР посмертно

Ирина Елагина
22:09 03.08.2022
Указ о присвоении легендарной женщине-офицеру звания героя ДНР подписал Денис Пушилин.
Ольге Качуре присвоено звание героя ДНР посмертно
© Фото: Prikhodko1970 Telegram
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Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин присвоил посмертно звание героя ДНР Ольге Качуре.

Указ о награждении замкомандира реактивного артиллерийского дивизиона Ольге Качуре (позывной «Корса») Пушилин подписал 3 августа, через несколько часов после информации о гибели женщины-офицера. Текст документа опубликован на сайте главы ДНР.

«Указом главы ДНР №432 от 3 августа 2022 года заместителю командира реактивного артиллерийского дивизиона (по организации ведения боевых действий) войсковой части 08803 Управления Народной милиции ДНР гвардии полковнику Качуре Ольге Сергеевне посмертно присвоено звание Героя Донецкой Народной Республики», - говорится в тексте указа.

О гибели Качуры в среду 3 августа сообщил мэр Горловки Иван Приходько и выразил соболезнования семье и близким офицера. Ольга Качура стояла у истоков Народной милиции ДНР и была удостоена звания почетного гражданина Горловки.

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