Пожарный поезд направлен на место возгорания на складе в Истре
К месту возгорания на складе OZON в подмосковной Истре был направлен пожарный поезд. Состав МЧС РФ выдвинулся со станции Бекасово.
«Дополнительно со станции Бекасово к месту возгорания следует пожарный поезд», - сообщили в пресс-службе МЧС.
На данный момент в тушении задействованы более 150 человек и 40 единиц техники, включая вертолеты.
Напомним, возгорание произошло днем 3 августа. Из здания склада эвакуировали тысячу человек. В настоящее время, по данным МЧС, борьбу с огнем ведут 96 человек и 30 единиц техники. Площадь возгорания достигла 50 тысяч «квадратов». Прибывшие к месту пожара два вертолета Ка-32 уже совершили 20 сбросов воды общим объемом 100 тонн. В экстренных службах рассматривают поджог как основную версию причины возникновения пожара.