Вертолет МЧС прибыл к горящему складу OZON в Подмосковье

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На место пожара на складе маркетплейса OZON в подмосковной Истре прибыл вертолет МЧС РФ Ка-32. Он окажет поддержку спасателям в тушении возгорания.

Также в подмосковном главке МЧС сообщили, что в результате пожара пострадали 11 человек. Двое из них были госпитализированы.

Площадь возгорания составила 35 тысяч квадратных метров. Из здания эвакуировались 1 000 человек. В настоящее время, по данным МЧС, борьбу с огнем ведут 96 человек и 30 единиц техники. Причины возгорания выясняются.