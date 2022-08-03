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Поджог рассматривается как основная версия причины пожара на складе OZON в Подмосковье

Елизавета Потейчук
17:43 03.08.2022
До этого губернатор Подмосковья сообщил, что неизвестно местонахождение двух человек, которые работали на складе.
Поджог рассматривается как основная версия причины пожара на складе OZON в Подмосковье
© Фото: МЧС РФ
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В экстренных службах назвали основную версию, по какой причине мог произойти масштабный пожар на складе OZON в Истринском районе Подмосковья. Так, основной причиной возгорания называют поджог.

«Основная версия - поджог», - приводит РИА Новости слова представителя экстренных служб.

Ранее Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что неизвестно местоположение двух человек, которые работали на складе.

Напомним, из здания склада эвакуировали тысячу человек. В настоящее время, по данным МЧС, борьбу с огнем ведут 96 человек и 30 единиц техники. Площадь возгорания достигла 50 тысяч «квадратов». Прибывшие к месту пожара два вертолета Ка-32 уже совершили 20 сбросов воды общим объемом 100 тонн.

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