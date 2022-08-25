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Совет Госдумы РФ принял заявление об угрозах Запорожской АЭС из-за обстрелов ВСУ

Ян Брацкий
16:26 25.08.2022
По заверению парламентариев, сегодня русофобская идеология Киева и его натовских покровителей перевешивает принципы ядерной безопасности.
Совет Госдумы РФ принял заявление об угрозах Запорожской АЭС из-за обстрелов ВСУ
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Совет Госдумы РФ призвал ООН, МАГАТЭ, национальные парламенты и межпарламентские организации дать принципиальную оценку действиям ВСУ и потребовать от Киева прекратить обстрелы Запорожской АЭС, разрушение которой повлечет за собой радиоактивное заражение. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

«Совет Думы требует прекратить поставки на Украину вооружений, которыми антинародный киевский режим убивает и калечит людей, создает риск возникновения ядерной катастрофы», - отметил Слуцкий.

Российские парламентарии также призвали украинский народ осознать страшные последствия провокационной политики своих властей.

«Совет Думы подтверждает готовность российской стороны сделать все необходимое для организации международной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС с тем, чтобы специалисты агентства могли на месте засвидетельствовать наличие угроз, создаваемых в результате постоянных украинских атак на атомную электростанцию, чреватых трагическими последствиями для всего человечества», - говорится в обращении.

По заверению его авторов, нападения на ЗАЭС являются террористическими по своей сути и нарушают нормы международного гуманитарного права.

В схожей тональности накануне прозвучало заявление постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, который назвал страны коллективного Запада соучастниками и соисполнителями военных преступлений Украины против мирных граждан.

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