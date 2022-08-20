В стране и мире ВСУ нанесли артудар по Запорожской АЭС Ирина Елагина Очередная атака ВСУ на Запорожскую АЭС и пригород Энергограда. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Украинские войска нанесли артиллерийский удар по Запорожской атомной электростанции и пригороду Энергограда. Об очередной атаке ВСУ сообщила военно-гражданская администрация города. «Зафиксированы артиллерийские удары по территории Запорожской атомной электростанции», - сообщили в ВГА Энергограда. По данным властей Энергограда, ВСУ использовали при обстреле дальнобойное вооружение западного образца. «По полученным данным, для нанесения удара использовалось западное дальнобойное вооружение, огонь велся с противоположной стороны Днепра», - говорится в сообщении. По информации ВГА Энергограда, ключевые объекты АЭС во время бомбежки не пострадали. «Снаряды разорвались в непосредственной близости от одного из административных зданий. Критические объекты станции не повреждены. Сведения о пострадавших среди сотрудников уточняются», - отметили в ВГА Энергограда. Власти Энергограда заблаговременно подготовились к атаке ВСУ и эвакуировали с территории АЭС большую часть сотрудников, оставив только минимум персонала, связанного с жизнеобеспечением станции. «В связи с намерениями украинской стороны осуществить провокацию на АЭС, было принято решение о минимизации необходимости нахождения на рабочих местах сотрудников станции, что и позволило избежать человеческих жертв», - подчеркнули в военно-гражданской администрации Энергограда. Сразу после артудара по ЗАЭС ВСУ открыли огонь по пригороду Энергодара. Информация о пострадавших и повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется. Напомним, что накануне ситуацию с обстрелами Запорожской АЭС обсудили в ходе телефонного разговора президенты России и Франции и отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ. Владимир Путин подчеркнул, что «систематические обстрелы украинскими военными территории Запорожской атомной электростанции создают опасность возникновения масштабной катастрофы, способной привести к радиационному заражению обширных территорий». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика