Миссия МАГАТЭ не планирует рассматривать вопрос демилитаризации ЗАЭС

Как уточняется, данный вопрос должен решаться на двусторонних переговорах или в ООН.

© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Вопрос о демилитаризации Запорожской АЭС не входит в повестку миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом рассказал гендиректор организации Рафаэль Гросси. Он подчеркнул, что данный вопрос необходимо решать на политических переговорах.

«Вопрос о демилитаризованной зоне относится к компетенции политиков и должен решаться на двусторонних переговорах или в ООН», - подчеркнул он в интервью для France 24.

По словам Гросси, цель миссии МАГАТЭ состоит в том, чтобы исключить возможность инцидентов, связанных с радиоактивными материалами.

В последние недели станция постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. В субботу, 20 августа, ВСУ нанесли артиллерийский удар по зданию предприятия, а также по пригороду Энергодара. При этом, по данным властей Энергодара, украинские военные использовали при обстреле дальнобойное вооружение западного образца.

Несколькими днями ранее в ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном стороны высказались за скорейшее проведение инспекции МАГАТЭ.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу впервые обсудил по телефону со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню ситуацию вокруг ЗАЭС.

Инициатором беседы выступила французская сторона. Глава российского военного ведомства довел оценки МО РФ о действиях украинских военных, способных нарушить безопасное функционирование станции. В ходе разговора стороны указали на важность посещения ЗАЭС сотрудниками МАГАТЭ.