Небензя назвал Запад соучастником и соисполнителем военных преступлений Киева

По мнению российского постпреда при ООН Василия Небензи, президент Украины прекрасно осведомлен о причастности ВСУ к военным преступлениям.

© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Страны коллективного Запада стали соучастниками и соисполнителями военных преступлений Украины против мирных граждан. С таким заявлением на заседании Совета Безопасности ООН выступил российский постпред Василий Небензя.

«Наши бывшие западные партнеры вместо того, чтобы осудить своих украинских подопечных, поставляют им все новые и новые типы вооружений, добивающие туда, куда до этого Киев дотянуться не мог. Таким образом они становятся соучастниками преступлений против мирного населения», - цитирует РИА Новости заявление российского постпреда.

Со слов Небензи, президент Украины Владимир Зеленский прекрасно осведомлен о том, что за военными преступлениями на Донбассе стоят боевики ВСУ.

На этом фоне президент США Джо Байден сегодня заявил о выделении Украине крупнейшего пакета военной помощи на $3 млрд. В заявлении главы Белого дома говорится, что выделяемые средства пойдут на приобретение вооружения, оборудования и обмундирования для солдат ВСУ.