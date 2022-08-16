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ВСУ обстреляли контейнеры с ядерными отходами на ЗАЭС

Ирина Елагина
21:32 16.08.2022
Контейнеры с ядерными отходами на территории Запорожской АЭС оказались в зоне обстрела ВСУ.
ВСУ обстреляли контейнеры с ядерными отходами на ЗАЭС
© Фото: Константин Михальчевский РИА Новости
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Украинские националисты выпустили несколько управляемых снарядов по площадке с контейнерами с ядерными отходами на территории Запорожской АЭС, один из боеприпасов разорвался в десяти метрах от контейнера. Об обстреле ЗАЭС в эфире программы "Соловьев Live" заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Один из управляемых снарядов упал всего в десяти метрах от них. Другие чуть дальше - в 50, 200 метрах", - слова Рогова приводит ТАСС.

По оценкам Рогова, в случае прямого попадания в контейнеры произойдет выброс до сотни килограммов ядерным отходов.

"Сама площадка открытая, прилет снаряда или ракеты РСЗО приведет к тому, что будет нарушена целостность хранилища, и какое-то количество ядерных отходов, исчисляемых килограммами или даже десятками и сотнями килограммов, попадет в окружающую среду, произойдет заражение, выброс. Если говорить простым языком, это будет "грязная бомба", - заключил Рогов.

По его словам, еще одно уязвимое место АЭС - это системы охлаждения, которые также атакуют ВСУ. Повреждение системы охлаждения чревато техногенной катастрофой. Сам же ядерный реактор построен таким образом, что его можно разрушить только с помощью тактического ядерного оружия.

Напомним, что ВСУ неоднократно обстреливали территорию Запорожской ЗАЭС, однако на Западе стараются не замечать эти атаки. Накануне постпред РФ при МАГАТЭ Михаил Ульянов назвал заявление 40 стран ЕС по Запорожской АЭС ангажированной пропагандой

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