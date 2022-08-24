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Огненная угроза: как прошло совещание Путина с губернаторами по лесным пожарам

Константин Коковешников
19:53 24.08.2022
Президент напомнил, что для успешной борьбы со стихией есть все необходимые средства и ресурсы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Ситуацию с лесными пожарами в России сегодня обсудили на высоком уровне. Президент Владимир Путин пообщался с губернаторами регионов, где обстановка наиболее сложная. По всей стране огнем охвачены более 100 тысяч гектаров леса и тушение затруднено, отметил глава государства. Это касается в первую очередь Рязанской области, дым оттуда дошел даже до Москвы. Температура 33 градуса при почти полном отсутствии осадков и сильный ветер, порывами до 18 метров в секунду, приводят к тому, что низовой пожар быстро переходит в верховой. Огонь буквально перепрыгивает через полосы вспаханной земли и уходит вглубь на несколько километров.

В тушении пожара площадью 12 тысяч гектаров задействованы почти 10 тысяч спасателей, две тысячи единиц техники и 15 самолетов и вертолетов. Большую часть из них направила Москва. Огнем охвачены и соседние Нижегородская область и республика Марий Эл. Работу пожарных там осложняет высокая заболоченность местности - почти полная непроходимость. При этом ситуацию пока удается держать под контролем. От ближайшего к пожарам села Васильевское в Марий Эл - огонь отделяет 10 километров.

«Мы провели работу по обустройству противопожарных разрывов вокруг этого села. На сегодняшний день опасность для жителей отсутствует, задымления тоже нет», - доложил президенту временно исполняющий обязанности Главы Республики Марий Эл Юрий Зайцев.

Владимир Путин внимательно выслушал доклад и отметил вклад московских властей в оказание посильной помощи соседним со столицей регионам, где пожарная обстановка самая сложная.

«Вы сказали, что задымления нет в населенных пунктах, это очень хорошо. Но к сожалению задымление есть в Москве. В это связи Сергей Семенович все правильно делает, когда оказывает помощь соседям», - сказал президент.

После дымного лета 2010-го года на обводнение торфяников в Подмосковье было выделено пять миллиардов рублей. А по итогам прошлого года, когда горела вся Сибирь и Дальний Восток, в разы увеличили финансирование регионов. В результате площадь природных пожаров снизилась почти втрое, а в Якутии и вовсе в 13 раз. Но в то же время, иногда регионы остаются наедине со своими проблемами.

«Сегодня пожарам не всегда присваивается уровень федерального реагирования. Потому что они происходят на территории одного региона. Но дело в том, что смог распространяется на расстояния до 400 километров, накрывая близлежащие регионы. Сегодня дымом от пожаров в Рязанской области периодически накрывает до 20 миллионов жителей из других регионов. В таких случаях, конечно, надо принимать официальные решения федерального реагирования, обязывать ближайшие регионы выделять технику и людей для оперативного тушения», - предложил мэр столицы Сергей Собянин.

Напоследок, подводя итог совещанию, Владимир Путин отметил, что мысли всей страны с военнослужащими, выполняющими специальную операцию на Украине, но призвал не забывать и о решении насущных вопросов.

«Хочу отметить и подчеркнуть, что у нас для реагирования на подобные ЧС есть все необходимые силы, средства и ресурсы. Нет проблем, все заранее предусмотрено, все в наличии есть. Вопрос только в организации работы», - напомнил российский лидер.

Участники совещания заверили Владимира Путина, что если не возникнет форс-мажорной ситуации, локализовать пожары удастся уже через три дня, а потушить их полностью - в срок до двух недель.

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