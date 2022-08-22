В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Небывалый смог: как в Рязанской области борются с крупнейшими лесными пожарами

Виктория Ивашечкина
Кристина Пастушкова
22:52 22.08.2022
МЧС привлекло к тушению рязанских пожаров подразделения из пяти соседних регионов, в том числе из Москвы.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда", Telegram, Боевой участок пожарные спасатели ЧП © Фото: ФБУ АВИАЛЕСООХРАНА
Читайте нас на:

До девяти тысяч человек увеличили группировку из Москвы, задействованную в тушении пожаров в Рязанской области. Также направлена дополнительная спецтехника, включая самолеты и вертолеты. В области выжжено девять тысяч гектаров леса. Сейчас пламенем охвачено почти 160 гектаров. Есть риск для населенных пунктов.

Сегодня было эвакуировано больше сотни жителей. Режим ЧС введен в трех районах, а также в Окском заповеднике. Запах гари ощущается и в Москве.

Лесные пожары в Рязанской области разгораются все больше. Изначально они были низовые, а сейчас уже распространяются и на верхушки деревьев. Местность труднодоступная. Погодные условия сложные - жарко, сухо, ветрено. В поселке Деулино накануне объявили эвакуацию. Но в последний момент отменили, так как пожарным удалось не допустить подход огня к жилым домам.

МЧС привлекло к тушению рязанских пожаров подразделения из пяти соседних регионов. Из Москвы в регион отправили шесть вертолетов. Дополнительно выехали еще шесть тысяч столичных специалистов и более двух тысяч единиц техники.

Сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин лично посетил поселок Деулино, где находится штаб группировки по тушению пожара.

Главная задача - локализовать пожар и начать сжимать эту территорию. Насколько это возможно. Чтобы она не только не распространялась, но и уменьшалась. Площадь этой территории просто огромна - около десяти тысяч гектаров.

Из-за пожаров в Рязанской и других соседних областях Москву с 17 августа накрывает смог. Сначала его замечали на западе, юго-западе и в центре столицы. Постепенно дымкой заволокло весь город.

По прогнозам Росгидромета, за три дня дым захватит значительную часть Москвы. При этом в столице усилен лабораторный контроль атмосферного воздуха. Исследования показывают, что концентрация загрязняющих веществ находится в пределах нормы.

По данным МЧС, природные пожары бушуют в 18 субъектах России. По всей стране - более ста очагов возгорания, охвачены огнем 106 тысяч гектаров леса. В Якутии, Коми и Марий Эл, Ханты-Мансийском автономном округе. А также - в Рязанской, Владимирской, Ивановской, Нижегородской областях.

Всю эту неделю и в Москве, и в других регионах страны прогнозируется 30-градусная жара. В такой накаленной обстановке эксперты советуют соблюдать меры пожарной безопасности. В 12 регионах Центрального федерального округа (ЦФО) введен запрет на посещение лесов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что жаркая погода и отсутствие осадков являются причинами распространения лесных пожаров. Кроме этого, по его мнению, свою лепту вносят несознательные граждане, чье безответственное поведение на отдыхе в лесу приводит к возгораниям.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:34 В стране и мире
США осудили убийство журналистки Дарьи Дугиной
22:16 В стране и мире
СК РФ оценит высказывания посла Украины в Казахстане с призывами к убийству русских
20:50 В стране и мире
Путин наградил Дарью Дугину орденом Мужества посмертно
19:31 В стране и мире
Видео
Дамба под угрозой: очевидцы сняли мощный обстрел ВСУ Каховской ГЭС
19:29 Армия
Видео
БДК «Иван Грен» отправился в поход из Североморска в поддержку ВС РФ
Популярное
В Сети нашли объявление о продаже автомобиля убийцы Дарьи Дугиной в Киеве
Видео
Огонь и обломки: кадры первых минут после взрыва авто с Дарьей Дугиной
Шойгу объявил, что МО РФ начинает серийное производство ракет «Циркон» и продолжает производство ракет «Кинжал»
Шойгу сообщил, что на МВТФ «Армия-2022» были подписаны контракты почти на полтриллиона рублей
Видео
Шойгу заявил, что ВСУ используют в боевых действиях тактику немецких нацистов
Видео
Шойгу: Украина ударила по Еленовке из страха перед свидетельскими показаниями «азовцев»*
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.