Небывалый смог: как в Рязанской области борются с крупнейшими лесными пожарами

МЧС привлекло к тушению рязанских пожаров подразделения из пяти соседних регионов, в том числе из Москвы.

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До девяти тысяч человек увеличили группировку из Москвы, задействованную в тушении пожаров в Рязанской области. Также направлена дополнительная спецтехника, включая самолеты и вертолеты. В области выжжено девять тысяч гектаров леса. Сейчас пламенем охвачено почти 160 гектаров. Есть риск для населенных пунктов.

Сегодня было эвакуировано больше сотни жителей. Режим ЧС введен в трех районах, а также в Окском заповеднике. Запах гари ощущается и в Москве.

Лесные пожары в Рязанской области разгораются все больше. Изначально они были низовые, а сейчас уже распространяются и на верхушки деревьев. Местность труднодоступная. Погодные условия сложные - жарко, сухо, ветрено. В поселке Деулино накануне объявили эвакуацию. Но в последний момент отменили, так как пожарным удалось не допустить подход огня к жилым домам.

МЧС привлекло к тушению рязанских пожаров подразделения из пяти соседних регионов. Из Москвы в регион отправили шесть вертолетов. Дополнительно выехали еще шесть тысяч столичных специалистов и более двух тысяч единиц техники.

Сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин лично посетил поселок Деулино, где находится штаб группировки по тушению пожара.

Главная задача - локализовать пожар и начать сжимать эту территорию. Насколько это возможно. Чтобы она не только не распространялась, но и уменьшалась. Площадь этой территории просто огромна - около десяти тысяч гектаров.

Из-за пожаров в Рязанской и других соседних областях Москву с 17 августа накрывает смог. Сначала его замечали на западе, юго-западе и в центре столицы. Постепенно дымкой заволокло весь город.

По прогнозам Росгидромета, за три дня дым захватит значительную часть Москвы. При этом в столице усилен лабораторный контроль атмосферного воздуха. Исследования показывают, что концентрация загрязняющих веществ находится в пределах нормы.

По данным МЧС, природные пожары бушуют в 18 субъектах России. По всей стране - более ста очагов возгорания, охвачены огнем 106 тысяч гектаров леса. В Якутии, Коми и Марий Эл, Ханты-Мансийском автономном округе. А также - в Рязанской, Владимирской, Ивановской, Нижегородской областях.

Всю эту неделю и в Москве, и в других регионах страны прогнозируется 30-градусная жара. В такой накаленной обстановке эксперты советуют соблюдать меры пожарной безопасности. В 12 регионах Центрального федерального округа (ЦФО) введен запрет на посещение лесов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что жаркая погода и отсутствие осадков являются причинами распространения лесных пожаров. Кроме этого, по его мнению, свою лепту вносят несознательные граждане, чье безответственное поведение на отдыхе в лесу приводит к возгораниям.