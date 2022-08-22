Названы причины лесных пожаров в центре России

Ранее синоптики предупредили жителей Москвы, что смог от лесных пожаров в мегаполисе увеличится в полтора раза в ближайшие дни.

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Жаркая погода и отсутствие осадков являются причинами распространения лесных пожаров. Такого мнения придерживается ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. Кроме того, по мнению эксперта, свою лепту вносят несознательные граждане, чье безответственное поведение на отдыхе в лесу приводит к возгораниям.

«Но большое значение именно для распространения пожаров имеют погодные условия. Наиболее благоприятными условиями для возникновения и развития пожаров являются длительный период отсутствия осадков и высокие температуры», - рассказал он в беседе с RT.

Как пояснил Синенков, из-за аномально жаркой погоды в лесах слишком много сухой травы. Такие условия наблюдаются сейчас в центральной части России, объяснил синоптик.

«Такая высокая степень пожарной опасности, по нашим предположениям, будет сохраняться всю следующую неделю. Поэтому вероятность образования и распространения пожаров пока будет только увеличиваться», - заключил Синенков.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей, что концентрация гари в воздухе в ближайшее время увеличится в полтора раза, пик придется на ночь с 22 на 23 августа.

Запах гари и смог в Москве стоят с середины прошлой недели. Причиной стали сильные лесные пожары в Рязанской области - огонь охватил сотни гектаров леса. На тушении, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, задействованы шесть московских вертолетов, больше 400 человек и 120 единиц техники.