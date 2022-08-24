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Путин поручил принять все меры по ликвидации пожаров в Рязанской области

Анна Касаткина
12:13 24.08.2022
Глава государства отметил, что из-за сильного ветра природные пожары продолжают распространяться.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
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Президент России Владимир Путин поручил принять все необходимые меры для борьбы с пожарами в Рязанской области. Об этом он заявил на совещании по ликвидации природных пожаров в отдельных регионах России.

Глава государства отметил, что из-за сильного ветра пожары под Рязанью продолжают распространяться, а их очаги в нескольких районах находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов.

«Прошу принять все необходимые меры по ликвидации пожаров и минимизации ущерба, а главное, для защиты людей, природы, животного мира», - сказал Путин.

Он добавил, что для ликвидации возгораний в Рязанскую область направлены дополнительные группы спасателей и техники, в том числе из соседних регионов.

В трех районах Рязанской области в связи с природными пожарами действует режим ЧС. Пламенем охвачено более 150 гектаров леса, 9 000 гектаров уже сгорели. Из опасных районов эвакуированы сотни жителей.

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