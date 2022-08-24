Россия оставила за собой право на ответные меры в связи со сносом памятника в Латвии
Российское посольство в Латвии направило в латвийский МИД ноту протеста в связи со сносом памятника Освободителям. В диппредставительстве отметили, что Россия оставляет за собой право на ответные меры.
«Посольство РФ призвало международные профильные структуры дать оценку неприемлемой ситуации с историко-мемориальным наследием в Латвии», - говорится в сообщении дипмиссии.
Напомним, решение о сносе мемориала Освободителям Риги было принято Сеймом Латвии большинством голосов еще в мае этого года. Предварительно депутаты одобрили в окончательном чтении законопроект, устраняющий все юридические препятствия в одностороннем порядке.
Таким образом, 13-я статья договора между Россией и Латвией, которая обеспечивала сохранность мемориальных сооружений, прекратила свое действие.
Накануне сообщалось, что все три скульптуры памятника Освободителям в Риге были демонтированы. Уточнялось, что не демонтированным остается лишь обелиск.
Позже появилось сообщение о том, что во вторник в центре Риги прошли массовые задержания в ходе протеста против сноса памятника. Латвийские правоохранители сообщили, что 14 человек доставили в отделы полиции.