Россия оставила за собой право на ответные меры в связи со сносом памятника в Латвии

Дипмиссия также призвала дать оценку неприемлемой ситуации с историко-мемориальным наследием в Латвии.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"

Российское посольство в Латвии направило в латвийский МИД ноту протеста в связи со сносом памятника Освободителям. В диппредставительстве отметили, что Россия оставляет за собой право на ответные меры.

«Посольство РФ призвало международные профильные структуры дать оценку неприемлемой ситуации с историко-мемориальным наследием в Латвии», - говорится в сообщении дипмиссии.

Напомним, решение о сносе мемориала Освободителям Риги было принято Сеймом Латвии большинством голосов еще в мае этого года. Предварительно депутаты одобрили в окончательном чтении законопроект, устраняющий все юридические препятствия в одностороннем порядке.

Таким образом, 13-я статья договора между Россией и Латвией, которая обеспечивала сохранность мемориальных сооружений, прекратила свое действие.

Накануне сообщалось, что все три скульптуры памятника Освободителям в Риге были демонтированы. Уточнялось, что не демонтированным остается лишь обелиск.

Позже появилось сообщение о том, что во вторник в центре Риги прошли массовые задержания в ходе протеста против сноса памятника. Латвийские правоохранители сообщили, что 14 человек доставили в отделы полиции.