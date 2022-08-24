Полиция Латвии задержала 14 протестующих у памятника Освободителям Риги

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Во вторник в центре Риги прошли массовые задержания в ходе протеста против сноса памятника Освободителям. Латвийские правоохранители сообщили, что 14 человек доставили в отделы полиции.

«Четырнадцать человек, которым неоднократно давали указание прекратить нарушение закона, не подчинились законным требованиям полиции. Их задержали и доставили в отделы полиции для проведения процессуальных действий. Соответственно, возбуждено 14 дел об административных правонарушениях », - говорится в сообщении полиции.

Напомним, что накануне в Риге демонтировали все три скульптуры памятника Освободителям. В настоящий момент не убрали лишь обелиск. Против сноса протестовали сотни людей, которые собрались у ограждения в парке Победы.

Следственный комитет РФ уже возбудил дело из-за сноса памятника. В ведомстве отметили, что данные действия направлены против интересов России в вопросах сохранения исторической памяти.