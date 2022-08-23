В стране и мире Все три скульптуры памятника Освободителям в Риге демонтированы Анна Назайкина Как утверждается, в настоящий момент не демонтированным остается лишь обелиск. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Все три скульптуры памятника Освободителям в Риге демонтированы, передает портал Delfi. «В ходе работ по демонтажу памятника в Пардаугаве демонтированы все три крупные фигуры мемориального ансамбля, изображающего солдат Советской армии», - говорится в сообщении. Как утверждается, в настоящий момент не демонтированным остается лишь обелиск. Напомним, что три месяца назад законопроект о сносе памятника в срочном порядке был одобрен Сеймом Латвии. Утверждалось, что такое решение принималось якобы для того, чтобы предотвратить очернение ценностей Латвии как демократического государства. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика