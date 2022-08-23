Все три скульптуры памятника Освободителям в Риге демонтированы
Как утверждается, в настоящий момент не демонтированным остается лишь обелиск.
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Все три скульптуры памятника Освободителям в Риге демонтированы, передает портал Delfi.
«В ходе работ по демонтажу памятника в Пардаугаве демонтированы все три крупные фигуры мемориального ансамбля, изображающего солдат Советской армии», - говорится в сообщении.
Как утверждается, в настоящий момент не демонтированным остается лишь обелиск.
Напомним, что три месяца назад законопроект о сносе памятника в срочном порядке был одобрен Сеймом Латвии. Утверждалось, что такое решение принималось якобы для того, чтобы предотвратить очернение ценностей Латвии как демократического государства.