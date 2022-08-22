На «Азовстали» в Мариуполе вывесили российский триколор

© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На заводе «Азовсталь» в Мариуполе вывесили огромный российский триколор. Флаг РФ размером 200 квадратных метров развевается на здании предприятия.

Напомним, День Государственного флага России празднуется ежегодно 22 августа. Сегодня самый большой триколор развернули у Музея Победы в Москве. Площадь полотна составляет около 1 000 квадратных метров. В торжественном мероприятии принимают участие волонтеры, представители молодежных организаций и военных образовательных учреждений.

Ранее сообщалось, что в Херсоне на самой высокой точке города - телевышке - активисты вместе с военнослужащими ВС РФ подняли флаг на высоту 202 метра над землей. Триколор можно увидеть из любой точки города.

Россиян с Днем Государственного флага поздравили жители Запорожской области. Дети из Мелитополя, Бердянска, Константиновки и других городов и поселков на освобожденных территориях прочитали стих о бело-сине-красном символе России.

Напомним, бои за Мариуполь начались 25 февраля, на следующий день после объявления президентом России Владимиром Путиным о начале спецоперации на Украине. Двадцатого мая официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные полностью освободили территорию завода «Азовсталь» от украинских боевиков.