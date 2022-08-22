Маленькие жители Запорожской области поздравили россиян стихом о флаге РФ
Дети из разных городов и поселков освобожденной территории передали стихотворное видеопоздравление.
© Видео: Telegram, vmeste_rus_ZO © Фото: Telegram, vmeste_rus_ZO
В Запорожской области дети поздравили с Днем Государственного флага РФ всех граждан России стихотворением.
Маленькие жители Мелитополя, Бердянска, Константиновки и других городов и поселков на освобожденных территориях прочитали стих о бело-сине-красном символе России.
«Гордо реет в небе синем флаг надежды и мечты. Флаг страны моей - России, под которым - я и ты!» - говорится в последних строчках стихотворения.
Ранее в Херсоне на самой высокой точке города - телевышке - активисты вместе с военнослужащими ВС РФ подняли флаг на высоту 202 метра над землей. Таким образом, огромное полотнище можно увидеть из любой точки города.