© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Самый большой флаг России развернули у Музея Победы в Москве. Мероприятие, в котором принимают участие волонтеры, представители молодежных организаций и военных образовательных учреждений, посвящено Дню Государственного флага.

Площадь полотна составляет около 1 000 квадратных метров, флаг занесен в российскую Книгу рекордов и достижений.

В праздничный день Музей Победы открыт для посещения. Гостям также раздают ленточки в цветах российского триколора, рассказывают об истории флага и праздника.

Ранее россиян с Днем флага поздравили юные жители Запорожской области. Дети из Мелитополя, Бердянска, Константиновки и других городов и поселков на освобожденных территориях прочитали стих о бело-сине-красном символе России.