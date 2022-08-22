Самая высокая точка города: на телевышке в Херсоне установили флаг России

Полотно было поднято на высоту 202 метра над землей.

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В Херсоне на телевышке - самой высокой точке города - подняли флаг Российской Федерации. Событие приурочено ко Дню Государственного флага РФ, который отмечается 22 августа.

Сообщается, что общественные активисты Херсонской области совместно с военнослужащими ВС РФ установили полотно размером шесть на четыре метра на высоту 202 метра над землей. Флаг можно наблюдать из любой точки города.

Сегодня президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем Государственного флага РФ. В поздравительной речи российский лидер отметил, что в праздничный день население нашей страны отдает дань уважения флагу, который наряду с гербом и гимном знаменует суверенитет государства, а также утверждает преемственность поколений многонационального народа страны.