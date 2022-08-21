Армия Армия МВТФ Армия-2022 ТЕГИ

Новый миропорядок: какие вопросы решались на полях закрытой части форума «Армия-2022»

Виталий Акиньшин
19:00 21.08.2022
Лейтмотивом мероприятия стала спецоперация РФ на Украине, начавшаяся с конфликта, намеренно спровоцированного Западом, чтобы украинскими руками попытаться ослабить РФ военным путем.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Главное событие недели - Международный военно-технический форум «Армия-2022». Ежегодно на этом смотре достижений ВПК заключаются миллиардные контракты, а оружейники демонстрируют лучшие и новейшие образцы вооружения.

Трижды в своей речи на открытии форума президент России Владимир Путин коснулся темы зарубежных партнеров РФ. Настоящих, а не тех, кто многие годы, прикрываясь дружбой с Москвой, преследовал свои корыстные цели и вынашивал недружественные планы. Говоря о союзниках, Путин заявил, что «это страны, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном. А лидеры этих стран проявляют настоящую стойкость и мужской характер». Таких, несмотря на западную пропаганду и откровенное давление Вашингтона, оказалось много.

Вопрос суверенитета и способности защищать свои интересы в нынешних условиях заиграл новыми красками. Понятно: как было - больше не будет, мир больше не будет слепо подчиняться  приказам из Вашингтона, новые центры силы сформировались, окрепли, готовы бросить вызов гегемону и вслух заявляют о своем праве жить и развиваться по своим правилам.

Сотни метров стендов с образцами продукции военного и двойного назначения, километры танков, гаубиц, ракетных систем и порой непонятной простому человеку техники. В павильонах и на открытых площадках МВТФ «Армия-2022» - парадные мундиры высших военных чинов со всего мира. Форум в 2022 году стал не только крупнейшей в мире выставкой передовых вооружений, но и яркой демонстрацией того, что попытки изолировать Россию провалились.

Строительство нового мирового порядка спровоцировали сами США и их европейские вассалы. Постоянное расширение НАТО, наглое вмешательство во внутренние дела независимых государств и, наконец, создание на Украине откровенно нацистского антироссийского государства перешли все допустимые пределы. Своих планов мирового господства под руководством США, как заявил на форуме министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, Альянс даже не скрывает.

«НАТО сбросило маски. Агрессивный характер блока перестал скрываться за формулировками об исключительно оборонительной направленности коалиционной деятельности. Сегодня в документах стратегического планирования Альянса закреплены претензии на глобальное доминирование. В сферу интересов союза включены Африка, Ближний Восток, Азиатско-Тихоокеанский регион», - сказал глава Минобороны РФ.

Кто-то из гостей приехал в парк «Патриот» лично, кто-то из-за очередного витка пандемии участвует в видео-формате. Министры обороны 35 государств, начальники генштабов, ведущие военные эксперты - каждая страна со своей спецификой, географическими особенностями. Со своей структурой Вооруженных сил и армейскими традициями. Общее - это понимание, что тектонические сдвиги в мировой политике уже необратимы.

Среди участников конференции - министр обороны Сирии. С методами, которые использует США, он хорошо знаком. Созданные американцами террористические группировки сумели захватить более 90% территории страны, и только благодаря вмешательству российских военных Сирия вновь обрела свободу. Теперь страна находится под жесточайшими санкциями Запада.

На форум приехали и военные представители большинства стран бывшего Советского Союза, развал которого также произошел не без участия США. Министр обороны Абхазии Владимир Ануа уверен, что настало время, что называется, собирать камни и объединять усилия.

О том, что однополярному миру приходит конец, все чаще говорят и бывшие союзники США, например, Пакистан. Восстановить стабильность в мире без учета интересов таких стран как Россия, по мнению первого замминистра обороны Пакистана Миана Мухаммада Хилала Хуссейна, просто невозможно.

Вполне понятно, что лейтмотивом московской конференции по безопасности стала специальная военная операция России на Украине. Сейчас очевидно, что Запад намеренно спровоцировал этот конфликт, чтобы руками украинцев попытаться ослабить Россию военным путем. Теперь США и НАТО изо всех сил стремятся затянуть военные действия, а сама Украина - лишь инструмент в полномасштабной войне миров и цивилизаций. На Украине, несмотря на огромные потери ВСУ, Запад продолжает убеждать военных в том, что им удастся одержать победу. Для этого США и НАТО продолжают поставлять Киеву оружие и боеприпасы, которые, впрочем, уже вряд ли смогут как-то серьезно повлиять на ход специальной операции.

«В СМИ распространяются домыслы о якобы готовящемся применении в ходе специальной военной операции российского тактического ядерного оружия, либо о готовности применить химическое оружие. Все эти информационные вбросы являются абсолютной ложью. С военной точки зрения нет необходимости применения ядерного оружия на Украине. Главное назначение российского ядерного вооружения - это сдерживание ядерного нападения. Что же касается химического оружия, то Россия полностью уничтожила его еще 2017году», - заявил на это на полях форума министр обороны Шойгу.

Президент России Владимир Путин также отметил, что РФ будет активно и инициативно участвовать в согласованной совместной работе с союзниками, партнерами и единомышленниками, чтобы совершенствовать действующие механизмы международной безопасности и создавать новые, последовательно укреплять национальные Вооруженные силы и другие структуры безопасности, повышая их оснащенность современным вооружением и военной техникой.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:11 В стране и мире
Видео
Шестнадцать человек погибли в аварии с микроавтобусом под Ульяновском
13:21 Армия
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении «Калибрами» склада боеприпасов с ракетами к HIMARS под Одессой
11:57 В стране и мире
СК РФ: взрывное устройство в автомобиле Дарьи Дугиной было заложено под днищем со стороны водителя
10:53 Армия
Видео
Шойгу заявил о невозможности изолировать Россию от мира
08:49 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры сгоревшего автомобиля Дарьи Дугиной
Популярное
Видео
Огонь и обломки: кадры первых минут после взрыва авто с Дарьей Дугиной
Видео
Readovka: автомобиль дочери Дугина взорвали в Подмосковье
Шойгу объявил, что МО РФ начинает серийное производство ракет «Циркон» и продолжает производство ракет «Кинжал»
Шойгу сообщил, что на МВТФ «Армия-2022» были подписаны контракты почти на полтриллиона рублей
Видео
Шойгу заявил, что ВСУ используют в боевых действиях тактику немецких нацистов
Видео
Шойгу: Украина ударила по Еленовке из страха перед свидетельскими показаниями «азовцев»*
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.