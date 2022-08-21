Новый миропорядок: какие вопросы решались на полях закрытой части форума «Армия-2022»

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Главное событие недели - Международный военно-технический форум «Армия-2022». Ежегодно на этом смотре достижений ВПК заключаются миллиардные контракты, а оружейники демонстрируют лучшие и новейшие образцы вооружения.

Трижды в своей речи на открытии форума президент России Владимир Путин коснулся темы зарубежных партнеров РФ. Настоящих, а не тех, кто многие годы, прикрываясь дружбой с Москвой, преследовал свои корыстные цели и вынашивал недружественные планы. Говоря о союзниках, Путин заявил, что «это страны, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном. А лидеры этих стран проявляют настоящую стойкость и мужской характер». Таких, несмотря на западную пропаганду и откровенное давление Вашингтона, оказалось много.

Вопрос суверенитета и способности защищать свои интересы в нынешних условиях заиграл новыми красками. Понятно: как было - больше не будет, мир больше не будет слепо подчиняться приказам из Вашингтона, новые центры силы сформировались, окрепли, готовы бросить вызов гегемону и вслух заявляют о своем праве жить и развиваться по своим правилам.

Сотни метров стендов с образцами продукции военного и двойного назначения, километры танков, гаубиц, ракетных систем и порой непонятной простому человеку техники. В павильонах и на открытых площадках МВТФ «Армия-2022» - парадные мундиры высших военных чинов со всего мира. Форум в 2022 году стал не только крупнейшей в мире выставкой передовых вооружений, но и яркой демонстрацией того, что попытки изолировать Россию провалились.

Строительство нового мирового порядка спровоцировали сами США и их европейские вассалы. Постоянное расширение НАТО, наглое вмешательство во внутренние дела независимых государств и, наконец, создание на Украине откровенно нацистского антироссийского государства перешли все допустимые пределы. Своих планов мирового господства под руководством США, как заявил на форуме министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, Альянс даже не скрывает.

«НАТО сбросило маски. Агрессивный характер блока перестал скрываться за формулировками об исключительно оборонительной направленности коалиционной деятельности. Сегодня в документах стратегического планирования Альянса закреплены претензии на глобальное доминирование. В сферу интересов союза включены Африка, Ближний Восток, Азиатско-Тихоокеанский регион», - сказал глава Минобороны РФ.

Кто-то из гостей приехал в парк «Патриот» лично, кто-то из-за очередного витка пандемии участвует в видео-формате. Министры обороны 35 государств, начальники генштабов, ведущие военные эксперты - каждая страна со своей спецификой, географическими особенностями. Со своей структурой Вооруженных сил и армейскими традициями. Общее - это понимание, что тектонические сдвиги в мировой политике уже необратимы.

Среди участников конференции - министр обороны Сирии. С методами, которые использует США, он хорошо знаком. Созданные американцами террористические группировки сумели захватить более 90% территории страны, и только благодаря вмешательству российских военных Сирия вновь обрела свободу. Теперь страна находится под жесточайшими санкциями Запада.

На форум приехали и военные представители большинства стран бывшего Советского Союза, развал которого также произошел не без участия США. Министр обороны Абхазии Владимир Ануа уверен, что настало время, что называется, собирать камни и объединять усилия.

О том, что однополярному миру приходит конец, все чаще говорят и бывшие союзники США, например, Пакистан. Восстановить стабильность в мире без учета интересов таких стран как Россия, по мнению первого замминистра обороны Пакистана Миана Мухаммада Хилала Хуссейна, просто невозможно.

Вполне понятно, что лейтмотивом московской конференции по безопасности стала специальная военная операция России на Украине. Сейчас очевидно, что Запад намеренно спровоцировал этот конфликт, чтобы руками украинцев попытаться ослабить Россию военным путем. Теперь США и НАТО изо всех сил стремятся затянуть военные действия, а сама Украина - лишь инструмент в полномасштабной войне миров и цивилизаций. На Украине, несмотря на огромные потери ВСУ, Запад продолжает убеждать военных в том, что им удастся одержать победу. Для этого США и НАТО продолжают поставлять Киеву оружие и боеприпасы, которые, впрочем, уже вряд ли смогут как-то серьезно повлиять на ход специальной операции.

«В СМИ распространяются домыслы о якобы готовящемся применении в ходе специальной военной операции российского тактического ядерного оружия, либо о готовности применить химическое оружие. Все эти информационные вбросы являются абсолютной ложью. С военной точки зрения нет необходимости применения ядерного оружия на Украине. Главное назначение российского ядерного вооружения - это сдерживание ядерного нападения. Что же касается химического оружия, то Россия полностью уничтожила его еще 2017году», - заявил на это на полях форума министр обороны Шойгу.

Президент России Владимир Путин также отметил, что РФ будет активно и инициативно участвовать в согласованной совместной работе с союзниками, партнерами и единомышленниками, чтобы совершенствовать действующие механизмы международной безопасности и создавать новые, последовательно укреплять национальные Вооруженные силы и другие структуры безопасности, повышая их оснащенность современным вооружением и военной техникой.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов