Шойгу сообщил, что на МВТФ «Армия-2022» были подписаны контракты почти на полтриллиона рублей

В число подписаний вошли контракты Минобороны РФ и контракты других силовых блоков и ведомств, указал Шойгу.

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В ходе Международного военно-технического форума «Армия-2022» были заключены контракты почти на полтриллиона рублей. Об этом проинформировал министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу.

«У нас почти на полтриллиона (рублей - прим. ред.) контрактов подписано. Это и наши контракты, министерства обороны, внутренние контракты, других силовых блоков и ведомств», - указал Шойгу.

Напомним, в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» подвели итоги шестидневной работы научно-деловой программы форума «Армия-2022». В рамках научно-деловой программы было проведено 340 мероприятий, что в полтора раза больше чем в прошлом году, 187 круглых столов, 52 конференции, 32 межведомственных заседания и 69 брифингов.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.