Путин: у РФ в мире много союзников и единомышленников, не прогибающихся под гегемоном

Эти страны выбирают суверенный, самостоятельный путь развития, хотят коллективно решать вопросы глобальной и региональной безопасности на основе международного права и с учетом интересов друг друга, добавил президент РФ.

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У России в мире много много союзников и единомышленников, выбравших суверенный путь развития и не прогибающихся под гегемоном. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с речью на открытии международного военного форума «Армия-2022» и Армейских международных игр в подмосковном парке «Патриот».

«Мы высоко ценим то, что у нашей страны много союзников, партнеров, единомышленников на разных континентах. Это государства, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном. Их лидеры проявляют настоящий мужской характер и не прогибаются», - сказал Путин.

Как утверждает глава государства, эти страны выбирают суверенный, самостоятельный путь развития, хотят коллективно решать вопросы глобальной и региональной безопасности на основе международного права, взаимной ответственности и учета интересов друг друга, вносить свой вклад в защиту многополярного мира.

Армейские международные игры проходят с 13 по 27 августа на территории 12 стран, МВТФ «Армия-2022» пройдет с 15 по 21 августа. Одновременно с форумом пройдут X Московская конференция по международной безопасности и первый Международный антифашистский конгресс.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов