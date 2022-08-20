Осудить преступления Украины: как прошел I Международный антифашистский конгресс

История международного антифашистского движения насчитывает уже несколько десятилетий. Однако забывать об уроках Великой Отечественной по-прежнему недопустимо. Так считают те, кто собрался сегодня на первый Международный антифашистский конгресс.

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Борьба с любым проявлением нацизма должна быть бескомпромиссной и всеобъемлющей. Об этом заявил глава Минобороны. Сергей Шойгу в парке «Патриот» выступил на заседании первого Международного антифашистского конгресса. Мероприятие проходит в рамках военно-технического форума «Армия-2022». Министр обороны отметил, что закон об ответственности за отождествление СССР и нацистской Германии сейчас особенно актуален. Ведомство ведет многоплановую работу по борьбе с фальсификацией истории. Константин Коковешников с подробностями.

История международного антифашистского движения насчитывает уже несколько десятилетий. Однако забывать об уроках Великой Отечественной по-прежнему недопустимо. Так считают те, кто собрался сегодня на первый Международный антифашистский конгресс. Его открывает лично министр обороны. С идеей его проведения он выступил уже через месяц после начала специальной военной операции по защите Донбасса.

«Официальный Киев открыто объявил себя наследником и продолжателем дела кровавых украинских националистов. Верховная рада провозгласила боевиков ОУН-УПА бойцами за национальную независимость. После распада Советского Союза в Вашингтоне сделали все для создания из Украины антипода России. Поощрялось продвижение законодательства, запрещающего русский язык, русские СМИ, русскую культуру - все, что связано с нашей страной. Многие на Украине не приняли такую политику. В том числе и жители Донбасса, которые не стали потакать правящему режиму в его нацистских устремлениях. Тогда против них развернулась жестокая карательная операция», - заявил Шойгу на антифашистском конгрессе.

Долгое время Россия подчеркивала, что не является стороной конфликта на юго-востоке Украины. Пока за помощью к ней не обратились главы Донецкой и Луганской народных республик. Ситуация потребовала именно таких мер. Хотя до признания их независимости, несмотря на результаты референдумов, проведенных там по аналогии с референдумом в Крыму, Москва соглашалась признать ДНР и ЛНР частью Украины. Но Германия и Франция так и не смогли убедить Киев выполнить Минские соглашения.

«На протяжении восьми лет киевский режим совершал вопиющие преступления в отношении граждан ДНР и ЛНР. Погибли тысячи ни в чем не повинных людей, включая детей. Одновременно началось военное освоение украинской территории Североатлантическим альянсом. Киев взял курс на вступление в НАТО. Все это создало неприемлемые угрозы безопасности России. На этом фоне в феврале Верховный Главнокомандующий принял единственно верное решение о проведении специальной военной операции. Ее главной целью стала защита жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима», - отметил Шойгу.

В Кремле и Минобороны неоднократно подчеркивали - подразделения российских Вооруженных сил в ходе специально операции действуют максимально осторожно, ради сохранения жизней гражданского населения. А вот ВСУ с первых же дней использовали своих и иностранных граждан в качестве заложников и живого щита.

«В первые же дни спецоперации наши Вооруженные силы столкнулись с бесчеловечной тактикой украинских формирований. Солдаты ВСУ и нацбатальоны прячутся в городских кварталах, прикрываются мирным населением как живым щитом, используют жилые дома и объекты социальной и энергетической инфраструктуры в качестве укрепрайонов и огневых точек. Терпя поражение на «земле» и отступая, они целенаправленно уничтожают все вокруг, лишь бы ничего не осталось для мирных граждан. Такой же тактики во время Великой Отечественной войны придерживались и немецкие нацисты. Отчасти это объясняется составом украинской армии. После антиконституционного переворота в стране возникли новые силовые структуры - так называемые национальные батальоны, исповедующие идею неонацизма, расовой нетерпимости ко всем, кого они считают не украинцами», - сказал Шойгу.

В отличие от армий многих стран на Украине националистические формирования стали частью вооруженных сил. Именно украинские националисты несколько недель скрывались в катакомбах завода «Азовсталь» в Мариуполе. Но в итоге были вынуждены сдаться. Впоследствии удар по ним нанесли свои же, говорит министр.

«Радикальный национализм, который насаждал батальон «Азов»*, стал идеологией всей бандеровской Украины. Сдавшихся в плен «азовцев»* украинские власти приговорили к смерти. Поэтому по изолятору в Еленовке, где они содержались, ночью был нанесен ракетный удар американской реактивной системой залпового огня. Циничная, изуверская расправа над своими пленными продиктована страхом украинского руководства перед свидетельскими показаниями боевиков «Азова». В них разоблачаются преступления против мирных граждан, совершенные с одобрения Киева», - заметил Шойгу.

На брошенных позициях ВСУ находят националистическую литературу. Ознакомиться с ней можно на выставке, организованной специально к форуму «Армия». Сегодня ее посетили военные атташе, представители зарубежных делегаций. В эти дни здесь представлено почти 40 стран.

Зарубежным гостям показывают образцы трофейного оружия, изъятые у ВСУ и националистов. Крупнейшие страны НАТО, и в первую очередь США, продолжают поставки на Украину военной техники, подготовку инструкторами личного состава, в том числе и боевиков националистических формирований.

«Нам организовали показ вооружений и военной техники. Мы увидели, что разные страны предоставляют Украине военную помощь в больших объемах, и мы считаем что нужно прекратить подливать масло в огонь», - заметил атташе по вопросам обороны Китая Куй Яньвей.

Сергей Шойгу говорит об истоках формирования нацизма. В 30-е годы прошлого века эта идеология стала невероятно популярной в ряде западных стран.

«Совершенно очевидно, что финансово-экономическое сотрудничество англо-американских и нацистских деловых кругов явилось одним из основных факторов, приведших ко Второй мировой войне, которая стоила человечеству невиданных людских жертв», - сказал Шойгу.

Двадцать семь миллионов жизней, 14 миллионов из которых мирные граждане - ценой таких огромных потерь заплатил СССР за победу над нацизмом. Больше, чем какая-либо из других стран. Прошел Нюрнбергский трибунал, преступники понесли заслуженное наказание. Однако заложенные на нем фундаментальные принципы и международные оценки в последнее время все чаще пересматриваются, говорит Шойгу.

«В Эстонии и Латвии стали традиционными марши легионеров СС, военным преступникам устанавливаются памятники и обелиски. На улицах городов Литвы открыто звучат нацистские лозунги и призывы. Сегодня мы наблюдаем еще одно яркое проявление нацистской политики, когда с высоких европейских трибун активно продвигается русофобская идея запретить всем русским гражданам въезд в страны Евросоюза», - подчеркнул министр обороны России.

Белоруссия, которая первая подверглась нападению нацистов, рассказала, что располагала данными о местонахождении четырехсот из них и направила просьбы о помощи в их выдаче представителям двадцати стран.

«Литва и Латвия сразу отказались. По их мнению, исполнение просьб - нанесет ущерб суверенитету. Такая позиция прибалтийских республик свидетельствует о пособничестве и укрывательстве военных преступников. Что весьма показательно», - констатировал помощник министра обороны Белоруссии по идеологической работе Леонид Касинский.

Бомбардировки Югославии, войны в Ираке, Афганистане и Ливии, взращивание террористических ячеек в Сирии. Ответственность за это Сергей Шойгу возлагает на страны НАТО и прежде всего США.

Еще одна тема - противодействие попыткам фальсификации истории.

«Считаем своевременным принятие федерального закона, предусматривающего административную ответственность за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Попытки реабилитации и распространения нацизма, героизации нацистских преступников и их пособников нелегитимны и аморальны по своей природе. Они кощунственны по отношению к памяти тех, кто освобождал мир от этого очевидного и юридически установленного зла. Поэтому борьба с любым проявлением нацизма должна быть бескомпромиссной и всеобъемлющей», - заявил Сергей Шойгу.

На конгрессе место в первых рядах отвели и ветеранам.

«То что сейчас развернулось на Украине с точки зрения национализма, а конкретнее говорить, с точки зрения фашизма - это совершенно непостижимо. Мы воевали не за то, чтобы потом на Украине воевать с фашистами», - подчеркнул ветеран Василий Пронин.

Минобороны России будет и дальше бороться с фальсификациями истории. Учрежден фонд поддержки военно-патриотического кино. Продолжат рассекречивать архивные документы.

А 22 августа - в день государственного флага - пройдет масштабная акция «Сила в правде», в рамках которой большой десантный корабль «Иван Грен» отправится в поход по Севморпути и зайдет в наиболее отдаленные гарнизоны.

*полк «Азов» - экстремистская организация, запрещена в России

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов