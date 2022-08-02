На Суворовской площади в Москве состоялось возложение цветов к памятнику десантникам
Ранее в храме покровителя воздушно-десантных войск пророка Илии, который находится в Китай-городе в Москве, прошло праздничное богослужение на День ВДВ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
На Суворовской площади в Москве состоялось возложение цветов к памятнику воинам-десантникам.
«Звезда» публикует кадры церемонии возложения цветов и венков.
Ранее в храме покровителя воздушно-десантных войск пророка Илии, который находится в Китай-городе в Москве, прошло праздничное богослужение на День ВДВ.
После этого состоялся крестный ход из храма на Красную площадь, где прошел молебен пророку Илие.
С праздником десантников и ветеранов поздравили министр обороны России Сергей Шойгу и президент России Владимир Путин.