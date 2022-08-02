В храме Пророка Илии в Китай-городе идет праздничное богослужение на День ВДВ

«Звезда» публикует кадры с богослужения - на них видно, как священник проводит религиозную церемонию. Снаружи храма в действе участвуют и десантники - в частности, они ставят свечки.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В храме Пророка Божия Илии в Китай-городе идет праздничное богослужение на День ВДВ.

«Звезда» публикует кадры с богослужения - на них видно, как священник проводит религиозную церемонию. Снаружи храма в действе участвуют и десантники - в частности, они ставят свечки.

Ранее с профессиональным праздником военнослужащих-десантников и ветеранов поздравил министр обороны России Сергей Шойгу. А президент РФ Владимир Путин отметил действия героев-десантников в ходе специальной военной операции на Украине.

А командующий ВДВ сообщил, что 17 десантников получили звание Героя России в ходе спецоперации.