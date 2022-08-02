Армия На Красной площади идет молебен покровителю ВДВ святому Пророку Божию Илие Тимур Шерзад Сама религиозная церемония проходит на Лобном месте. «Звезда» публикует кадры с места событий. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: На Красной площади в Москве идет молебен покровителю ВДВ, святому пророку Божию Илие. Сама религиозная церемония проходит на Лобном месте. «Звезда» публикует кадры с места событий. Ранее на День ВДВ состоялось праздничное богослужение в храме Пророка Илии в Китай-городе. Поздравления военнослужащим-десантникам и ветеранам с праздником принесли министр обороны России Сергей Шойгу и президент РФ Владимир Путин. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика