На Красной площади идет молебен покровителю ВДВ святому Пророку Божию Илие
Сама религиозная церемония проходит на Лобном месте. «Звезда» публикует кадры с места событий.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
На Красной площади в Москве идет молебен покровителю ВДВ, святому пророку Божию Илие.
Сама религиозная церемония проходит на Лобном месте. «Звезда» публикует кадры с места событий.
Ранее на День ВДВ состоялось праздничное богослужение в храме Пророка Илии в Китай-городе.
Поздравления военнослужащим-десантникам и ветеранам с праздником принесли министр обороны России Сергей Шойгу и президент РФ Владимир Путин.