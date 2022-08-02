Путин отметил действия героев-десантников в ходе спецоперации

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Российский лидер Владимир Путин обратился к личному составу Воздушно-десантных войск ВС РФ 2 августа, поздравив десантников с Днем ВДВ. Президент заметил, что военнослужащие, вступившие в ряды этих легендарных войск, были удостоены высокой чести - служить среди сильных, волевых и бесстрашных бойцов.

Как указал глава государства, представители «крылатой пехоты» всегда стоят друг за друга, как братья, и готовы прийти на защиту Родины по первому зову. Доблестно продолжает патриотические традиции и современное поколение военнослужащих.

По словам Путина, сегодня герои-десантники демонстрируют решительность, мужество и профессионализм в ходе спецоперации по защите Донбасса.

«И, конечно, умелые и решительные действия героев-десантников в полной мере проявились в ходе специальной военной операции», - обозначил лидер РФ.

Президент выразил уверенность в том, что личный состав Воздушно-десантных войск и в дальнейшем будет вносить значимый вклад в укрепление боевой мощи российских Вооруженных сил.