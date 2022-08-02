Армия Армия Армия

Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВДВ

Алиса Краузе
00:01 02.08.2022
Министр обороны поздравил военнослужащих и ветеранов ВДВ ВС РФ с профессиональным праздником.
Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВДВ
© Фото: MOD Russia via Globallookpress.com
Читайте нас на:

Глава Минобороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником. День ВДВ отмечается в Вооруженных силах Российской Федерации 2 августа.

Министр отметил, что десантники во все периоды существования страны, включая годы Великой Отечественной войны, мужественно и стойко выполняли свой долг по служению нашему государству.

«На протяжении всей истории "крылатая пехота" была и остается гарантом безопасности нашей Родины», - заметил он.

Как отметил Шойгу, личный состав ВДВ демонстрирует смелость и умение решать поставленные задачи даже в самых сложных ситуациях и сегодня - на полях спецоперации ВС России по защите ДНР и ЛНР. Глава МО с уверенностью заявил, что десантники и впредь будут стоять на страже национальных интересов РФ.

Сергей Шойгу выразил особенную благодарность ветеранам, передающим новому поколению неоценимые знания и опыт. Он пожелал всем военнослужащим Воздушно-десантных войск счастья, благополучия, здоровья и новых свершений во благо Родины.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:01 Армия
Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВДВ
23:48 Армия
МО РФ: ракета легкого класса «Союз-2.1в» стартовала с космодрома Плесецк
22:18 В стране и мире
Видео
«Встретить врага во всеоружии»: что известно о возможном визите Пелоси на Тайвань
21:38 Армия
МО: РФ принимает меры по недопущению провокаций во время следования вышедшего из Одессы первого судна с зерном
21:09 В стране и мире
В Белом доме заявили, что Пелоси не подтвердила планов по визиту на Тайвань администрации США
Популярное
Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВДВ
Видео
В МО РФ сообщили маршрут первого судна с зерном, вышедшего из Одессы
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении двух установок РСЗО HIMARS в Харькове
Видео
МО РФ: в двух бригадах ВСУ отмечается массовое дезертирство на фоне больших потерь
Видео
Шойгу открыл в Адмиралтействе барельеф в честь Синопского сражения
Видео
Путин осмотрел парк «Остров фортов» в Кронштадте
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.