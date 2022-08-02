Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВДВ

Министр обороны поздравил военнослужащих и ветеранов ВДВ ВС РФ с профессиональным праздником.

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником. День ВДВ отмечается в Вооруженных силах Российской Федерации 2 августа.

Министр отметил, что десантники во все периоды существования страны, включая годы Великой Отечественной войны, мужественно и стойко выполняли свой долг по служению нашему государству.

«На протяжении всей истории "крылатая пехота" была и остается гарантом безопасности нашей Родины», - заметил он.

Как отметил Шойгу, личный состав ВДВ демонстрирует смелость и умение решать поставленные задачи даже в самых сложных ситуациях и сегодня - на полях спецоперации ВС России по защите ДНР и ЛНР. Глава МО с уверенностью заявил, что десантники и впредь будут стоять на страже национальных интересов РФ.

Сергей Шойгу выразил особенную благодарность ветеранам, передающим новому поколению неоценимые знания и опыт. Он пожелал всем военнослужащим Воздушно-десантных войск счастья, благополучия, здоровья и новых свершений во благо Родины.