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СК РФ: взрывное устройство в автомобиле Дарьи Дугиной было заложено под днищем со стороны водителя

Игнат Далакян
11:57 21.08.2022
Следственный комитет РФ установил, что Дарья Дугина, которая находилась за рулем, погибла на месте.
СК РФ: взрывное устройство в автомобиле Дарьи Дугиной было заложено под днищем со стороны водителя
© Фото: ТРК "Звезда"
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Взрывное устройство в автомобиле журналистки и политолога Дарьи Дугиной, погибшей в результате подрыва машины в Подмосковье, было заложено под днищем, со стороны водителя, Об этом говорится на сайте Следственного Комитета РФ.

«На данный момент уже установлено, что взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя. Дарья Дугина, которая находилась за рулем, погибла на месте», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее писатель и доброволец Владлен Татарский поделился со «Звездой» обстоятельствами гибели дочери известного российского философа и политолога Александра Дугина. Согласно его рассказу, сработало взрывное устройство 400 грамм тротила под сиденьем автомобиля.

Напомним, на Можайском шоссе вблизи поселка Большие Вяземы произошел взрыв автомобиля. В машине находилась дочь известного российского политолога и философа Александра Дугина Дарья. Девушка погибла на месте. Позднее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в попытке ликвидировать Александра Дугина террористы украинского режима взорвали его дочь. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства Дарьи Дугиной.

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