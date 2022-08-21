СК возбудил уголовное дело по факту убийства Дарьи Дугиной

Сегодня на Можайском шоссе взорвался автомобиль, в котором находилась дочь философа Дугина. СК сообщил, что возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки.

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Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело об убийстве в связи с гибелью журналистки Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина. Об этом СК сообщает в своем Telegram-канале.

«В Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки общеопасным способом», - говорится в сообщении.

Ночью на Можайском шоссе вблизи поселка Большие Вяземы взорвалась машина. Позже стало известно, что в ней ехала Дарья Дугина. Девушка погибла на месте.

Ранее корреспондент «Звезды» рассказал о происходящем на месте подрыва машины Дарьи Дугиной. В поселке Большие Вяземы после события перекрыли движение. На место прибыли следователи и криминалисты. К месту трагедии ДПС и полиция никого не подпускают.