«400 грамм тротила»: писатель Владлен Татарский поделился обстоятельствами гибели Дарьи Дугиной

По словам писателя, покушение могло быть организовано как против отца Дарьи Александра Дугина, так и против нее самой.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: vladlentatarsky, telegram

Писатель и доброволец Владлен Татарский поделился со «Звездой» обстоятельствами гибели дочери известного российского философа и политолога Александра Дугина Дарье в результате взрыва на Можайском шоссе.

«Дашу взорвали в автомобиле, который принадлежал ее семье. Взрывное устройство 400 грамм тротила, предположительно, безоболочное под сиденьем. От взрыва Даша вылетела из машины. Машина проехала и врезалась в здание. Она погибла на месте», - рассказал Татарский, ссылаясь на свои источники.

По словам писателя, покушение могло быть организовано как против отца Дарьи Александра Дугина, так и против нее самой.

«Даша в свои 29 лет была самостоятельный, не побоюсь этого слова, политик. Она выступала, она несла идеи, ее знала молодежь. Пусть это не большой круг, но это те люди, которые журналисты, писатели, или начинающие молодые люди, которые собирались это делать», - сказал писатель.

Также Владлен Татарский рассказал о дружбе с Дарьей Дугиной (Платонова). Согласно его словам, за два часа до ее гибели они договорились о встрече.

Напомним, на Можайском шоссе вблизи поселка Большие Вяземы взорвался автомобиль. В машине находилась дочь известного российского политолога и философа Александра Дугина Дарья. Девушка погибла на месте. Позднее глава ДНР Денис Пушилин сказал, что в попытке ликвидировать Александра Дугина террористы украинского режима взорвали его дочь. СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства Дарьи Дугиной.