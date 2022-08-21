«Мерзкие негодяи»: Пушилин отреагировал на новости о гибели дочери Дугина
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отреагировал на появившуюся в российских СМИ информацию о предположительной гибели Дарьи Дугиной в результате организованного покушения.
По сведениям прессы, девушка стала жертвой взрыва, находясь в автомобиле своего отца, общественного деятеля Александра Дугина. В тот момент он должен был ехать вместе с дочерью, однако задержался по непредвиденным обстоятельствам.
«Террористы украинского режима, пытаясь ликвидировать Александра Дугина, взорвали его дочь…» - заявил Пушилин в своем Telegram-канале.
Глава ДНР назвал тех, кто совершил преступление, «мерзкими негодяями», а Дарью «настоящей русской девушкой».
«Светлая память Дарье», - написал он.
Ранее сообщалось, что на Можайском шоссе вблизи поселка Большие Вяземы взорвался автомобиль с дочерью Александра Дугина внутри. Согласно имеющейся информации, девушка погибла на месте.