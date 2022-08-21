Readovka: автомобиль дочери Дугина взорвали в Подмосковье

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По информации прессы, на территории Московской области неизвестный преступник организовал взрыв автомобиля. Внутри машины будто бы находилась Дарья Дугина - дочь известного отечественного философа и общественного деятеля.

Транспортное средство, как сообщает Telegram-канал Readovka, взорвалось на Можайском шоссе вблизи поселка Большие Вяземы. Кадры, на которых запечатлены обломки, якобы принадлежащие машине Дарьи, опубликованы в Сети. Согласно предварительной информации, девушка погибла на месте.

При этом «360» со ссылкой на управление МЧС России по Московской области сообщает, что факт подрыва личного автомобиля в министерстве по чрезвычайным ситуациям не подтверждают. При этом, как указывает телеканал, пожарные уже прибыли на место происшествия к горящей машине.