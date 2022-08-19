От COVID-19 до новейших разработок: о чем рассказал первый замминистра обороны Цаликов в интервью «Звезде»

Также Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов ответил на вопрос об информационных войнах и рассказал, как отечественная технология стала прообразом современного интернета.

© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов дал интервью ведущей нашего телеканала Ирине Лосик в студии «Звезды» на форуме «Армия-2022».

Цаликов коснулся вопроса про пандемию новой коронавирусной инфекции.

Сегодня COVID-19 находится под контролем, но что будет, если вирус вновь вернется в больших масштабах? Поможет ли армия гражданским?

«К тому, что происходит сейчас, мы готовы в полной мере. Хочется, правда, надеяться, что повторения не будет, и есть основания для такого утверждения, я имею в виду масштабы и тяжесть. Но что бы ни происходило, мы всегда будем рады помочь своим гражданам», - заметил Руслан Цаликов.

Он также добавил, что в прошлом Вооруженные силы помогали бороться с коронавирусом не только в России, но и в других странах.

Следом Первого заместителя министра обороны спросили про отношения армии и науки. Цаликов заметил, что военных больше интересует прикладная, а не академическая наука. Но и в области «большой» науки Минобороны России тоже вносит свой вклад.

«Мало кто знает, что прообразом Интернета послужила сетевая связь между электронно-вычислительными машинами, которая была разработана в 1959 году», - заявил Руслан Цаликов.

Цаликов уточнил, что создателем этой технологии стал полковник Анатолий Китов - выдающаяся, как заметил Первый заместитель министра обороны, личность.

По его словам, Минобороны России активно применяет все современные научные достижения. Это необходимо, чтобы вооружение, военная техника, методики и технологии, применяемые для обороны, достигали самого современного уровня.

Также Руслан Цаликов рассказал, что его больше всего привлекло из увиденного на форуме «Армия-2022».

«Привлекло то, что сделано на основе современных научных достижений, и привлекло еще параллельно с этим то, что сделано нами самими. У нас есть технополис "ЭРА", где мы совместно с нашими коллегами стремимся создать научно-практический центр, и, кажется, мы на верном пути», - сказал Первый заместитель министра обороны России.

Он уточнил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу уделяет этим вопросам очень большое внимание. Уже есть первые результаты - здесь, на форуме, в виде появившихся новинок. Причем часть из них были созданы в технополисе «ЭРА».

Кроме того, Руслан Цаликов ответил на вопрос «Звезды», как российское оборонное ведомство противостоит противнику в информационных войнах.

«Мне кажется, мы противостоим успешно. Об этом говорит рост патриотизма в нашем обществе», - заметил он.

Об этом, по словам Цаликова, говорят высокие цифры общественного доверия к Вооруженным силам России и к их руководству, а также к руководству страны в целом.

Еще, как отметил Руслан Цаликов, вопросы противостояния информационным войнам включены в систему подготовки офицеров Вооруженных сил России. При этом в Военном университете даже создана отдельная кафедра по этому направлению.

Первый заместитель министра обороны России подчеркнул, что если бы не форум «Армия», то достичь этого бы не удалось - все потому, что форум был одним из родоначальников масштабного обсуждения этой темы.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов