«Будем рады помочь»: Руслан Цаликов заявил о готовности МО РФ к борьбе с коронавирусом

Первый замминистра обороны РФ напомнил, что ВС РФ принимали участие в борьбе с пандемией.

© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Вооруженные силы РФ готовы оказывать помощь в борьбе с коронавирусом, заявил первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов в студии «Звезды» на форуме «Армия-2022».

Он напомнил, что российские военные медики помогали в борьбе с COVID-19, военные специалисты из России имели непосредственное отношение к созданию вакцины. Цаликов добавил, что ВС РФ достаточно уверенно справились с несколькими волнами пандемии.

«К тому, что происходит сейчас, мы готовы в полной мере. Хочется, правда, надеяться, что повторения не будет, и есть основания для такого утверждения, я имею в виду масштабы и тяжесть. Но что бы ни происходило, мы всегда будем рады помочь своим гражданам. И в прошлую кампанию мы помогали гражданам, по памяти вспомню, восьми странам», - сказал первый замминистра.

Также Цаликов рассказал «Звезде» о том, что послужило прообразом современного Интернета. Эта технология была создана в Советском Союзе еще в 1950-е годы.

В парке «Патриот» в рамках форума «Армия-2022» в студию нашего телеканала приходят ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов