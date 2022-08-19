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Замминистра обороны Цаликов рассказал о новинках технополиса «ЭРА» на «Армии-2022»

18:20 19.08.2022
Часть новых разработок, представленных на форуме, делались специалистами технополиса «ЭРА», отметил Руслан Цаликов.
Замминистра обороны Цаликов рассказал о новинках технополиса «ЭРА» на «Армии-2022»
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов рассказал о современных научных достижениях для создания новых разработок. В студии «Звезды» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022» он отметил, что в этом году их представлено большое количество.

«Привлекло то, что сделано на основе современных научных достижений, и привлекло еще параллельно с этим то, что сделано нами самими. У нас есть технополис "ЭРА", где мы совместно с нашими коллегами стремимся создать научно-практический центр, и, кажется, мы на верном пути. Министр обороны уделяет этому очень большое внимание, и первые результаты появились. Некоторые результаты мы увидели здесь в виде новинок, и часть этих новинок от задумок до появления готового образца делались у нас в "ЭРЕ"», - сказал он.

Также Цаликов рассказал «Звезде» о том, что послужило прообразом современного Интернета, и заявил о готовности Вооруженных сил РФ оказывать помощь в борьбе с коронавирусом.

В парке «Патриот» в рамках форума «Армия-2022» в студию нашего телеканала приходят ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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