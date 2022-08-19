Армия Армия Армия

Замминистра обороны России Цаликов рассказал, как ВС РФ противостоят информационным войнам

18:12 19.08.2022
Цаликов отметил, что научные курсы по противостоянию информационным атакам уже внедрены в систему подготовки офицеров Вооруженных сил. В Военном университете создали специальную кафедру для этих целей. Всего этого точно бы не было, если бы не форум «Армия», отметил Руслан Цаликов. 
Замминистра обороны России Цаликов рассказал, как ВС РФ противостоят информационным войнам
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов рассказал «Звезде», как Вооруженные силы России противостоят информационным войнам. 

«Мне кажется, мы противостоим успешно. Об этом говорит рост патриотизма в нашем обществе. Понятно, что армия не одна в этом вопросе, вся страна нам помогает, начиная с администрации президента», - ответил он на соответствующий вопрос в студии «Звезды» на форуме «Армия-2022».

В качестве примера Цаликов привел высокие цифры общественного доверия к ВС РФ, а также высокие цифры доверия руководству России и ее Вооруженных сил. 

Руслан Цаликов подчеркнул, что все это не результат PR-кампаний, как ранее считали некоторые, а результата вдумчивой и целенаправленной работы по реализации информационной политики. 

«Поскольку наш форум явился одним из родоначальников крупного, масштабного обсуждения этой темы, мы считаем, что это крайне значимо, и продолжаем это», - заметил первый замминистра обороны. 

Цаликов добавил, что соответствующие научные курсы уже внедрены в систему подготовки офицеров Вооруженных сил. В Военном университете создали специальную кафедру для этих целей. Всего этого точно бы не было, если бы не форум «Армия», отметил Руслан Цаликов. 

Также Цаликов рассказал, что прообразом Интернета стала отечественная технология.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:54 Армия
«Будем рады помочь»: Руслан Цаликов заявил о готовности МО РФ к борьбе с коронавирусом
17:18 Армия
Видео
«Команда очень сильная»: в Минобороны объяснили победу РФ в конкурсе «Аварийный район»
15:57 Армия
Видео
Глава МЧС Куренков осмотрел выставку форума «Армия-2022»
16:51 В стране и мире
Путин указал Макрону, что обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ создают опасность возникновения катастрофы
14:46 Армия
Видео
Россия сохраняет лидерство в общем рейтинге стран - участниц «АрМИ-2022»
Популярное
Видео
МО РФ: националисты батальона «Кракен» под Харьковом расстреляли 100 мотострелков ВСУ для устрашения
Видео
В Михайловской артиллерийской академии рассказали о взаимодействии БПЛА с артиллерией в зоне СВО
Видео
Осколки стекол и арматура под ногами: как российские саперы разминируют аэропорт в Мариуполе
Видео
МО РФ: в случае аварии на ЗАЭС последствия превзойдут надвигающийся энергокризис в Европе
Видео
Прогноз МО РФ: в случае аварии на ЗАЭС радиоактивные вещества накроют Польшу, Германию, Словакию
Видео
«Идем с опережением графика на год»: Дмитрий Булгаков рассказал о ходе реконструкции БАМа
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.