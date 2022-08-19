Замминистра обороны России Цаликов рассказал, как ВС РФ противостоят информационным войнам

Цаликов отметил, что научные курсы по противостоянию информационным атакам уже внедрены в систему подготовки офицеров Вооруженных сил. В Военном университете создали специальную кафедру для этих целей. Всего этого точно бы не было, если бы не форум «Армия», отметил Руслан Цаликов.

© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов рассказал «Звезде», как Вооруженные силы России противостоят информационным войнам.

«Мне кажется, мы противостоим успешно. Об этом говорит рост патриотизма в нашем обществе. Понятно, что армия не одна в этом вопросе, вся страна нам помогает, начиная с администрации президента», - ответил он на соответствующий вопрос в студии «Звезды» на форуме «Армия-2022».

В качестве примера Цаликов привел высокие цифры общественного доверия к ВС РФ, а также высокие цифры доверия руководству России и ее Вооруженных сил.

Руслан Цаликов подчеркнул, что все это не результат PR-кампаний, как ранее считали некоторые, а результата вдумчивой и целенаправленной работы по реализации информационной политики.

«Поскольку наш форум явился одним из родоначальников крупного, масштабного обсуждения этой темы, мы считаем, что это крайне значимо, и продолжаем это», - заметил первый замминистра обороны.

Цаликов добавил, что соответствующие научные курсы уже внедрены в систему подготовки офицеров Вооруженных сил. В Военном университете создали специальную кафедру для этих целей. Всего этого точно бы не было, если бы не форум «Армия», отметил Руслан Цаликов.

Также Цаликов рассказал, что прообразом Интернета стала отечественная технология.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов