Замминистра обороны Цаликов рассказал, что прообразом Интернета стала отечественная технология
Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов рассказал «Звезде» о том, что послужило прообразом современного Интернета. Эта технология была создана в Советском Союзе еще в 1950-е годы.
«Мало кто знает, что прообразом Интернета послужила сетевая связь между электронно-вычислительными машинами, которая была разработана в 1959 году. Был полковник Китов, выдающаяся личность абсолютно», - заявил он в студии «Звезды» на форуме «Армия-2022», отвечая на вопрос о том, как Вооруженные силы взаимодействуют с наукой.
Цаликов заметил, что военных больше интересует прикладная, а не академическая наука, хотя и в области последней Минобороны тоже вносит свой вклад.
Руслан Цаликов подчеркнул, что российское оборонное ведомство очень активно применяет все современные достижения «большой науки» для того, чтобы вооружение, военная техника, методики и технологии в распоряжении Минобороны России были на самом современном уровне.
Ранее заместитель министра обороны России Тимур Иванов рассказал о реконструкции космодрома Плесецк для запуска ракет «Ангара».
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов