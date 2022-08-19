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Замминистра обороны Цаликов рассказал, что прообразом Интернета стала отечественная технология

17:53 19.08.2022
По словам первого заместителя министра обороны России Руслана Цаликова, технология была создана полковником Китовым еще в 1959 году. Это была сетевая связь между электронно-вычислительными машинами.
Замминистра обороны Цаликов рассказал, что прообразом Интернета стала отечественная технология
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов рассказал «Звезде» о том, что послужило прообразом современного Интернета. Эта технология была создана в Советском Союзе еще в 1950-е годы. 

«Мало кто знает, что прообразом Интернета послужила сетевая связь между электронно-вычислительными машинами, которая была разработана в 1959 году. Был полковник Китов, выдающаяся личность абсолютно», - заявил он в студии «Звезды» на форуме «Армия-2022», отвечая на вопрос о том, как Вооруженные силы взаимодействуют с наукой. 

Цаликов заметил, что военных больше интересует прикладная, а не академическая наука, хотя и в области последней Минобороны тоже вносит свой вклад. 

Руслан Цаликов подчеркнул, что российское оборонное ведомство очень активно применяет все современные достижения «большой науки» для того, чтобы вооружение, военная техника, методики и технологии в распоряжении Минобороны России были на самом современном уровне. 

Ранее заместитель министра обороны России Тимур Иванов рассказал о реконструкции космодрома Плесецк для запуска ракет «Ангара».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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