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Эсминец Китая приблизился к зоне военных учений Тайваня

Игнат Далакян
12:51 19.08.2022
По словам источника, в четверг в этой акватории был замечен лишь один ракетный эсминец Китая.
Эсминец Китая приблизился к зоне военных учений Тайваня
© Фото: imago-images, Globallookpress
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Ракетный эсминец Народно-освободительной армии Китая (НОАК) замечен в опасной зоне проведения военных учений с ракетными пусками Тайваня.

Как передает РИА Новости со ссылкой на Центральное новостное агентство острова, в четверг в 8:40 вечера по местному времени (15:40 по мск) Тайвань успешно осуществил ракетные пуски с базы Цзюпэн в уезде Пиндун, а также из города Чэнгун в уезде Тайдун в акваторию между Зеленым островом (Люйдао) и островом Ланьюй.

«Военный источник сообщил, что после начала проведения НОАК военных учений 4 августа, в акватории к востоку от острова Тайвань постоянно находились три ракетных эсминца и один корабль радиоэлектронной разведки», - говорится в сообщении агентства.

Согласно словам источника, в четверг в этой акватории был замечен лишь один ракетный эсминец Народно-освободительной армии Китая, который находился примерно в 50 километрах к северо-востоку от Зеленого острова, в зоне, которая была обозначена NCSIST как опасная.

Ранее Минобороны Тайваня заявило об авиации и боевых кораблях китайской армии в «срединной линии» Тайваньского пролива. Как сообщило ведомство, 15 августа не менее 30 самолетов и пяти военных кораблей было направлено Китаем к острову.

Напомним, спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси совершила визит на Тайвань 2 августа. Мероприятие вызвало негативную реакцию Китая - власти страны заявили, что подобный визит нарушает принципы «одного Китая». Послу США в КНР Николасу Бернсу был выражен протест китайской стороны, а Китай объявил о проведении масштабных учений с участием ВВС и ВМФ НОАК в ответ на визит американского политика. Позднее состоялся очередной визит делегации американских конгрессменов во главе с сенатором Эдом Марки на остров.

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