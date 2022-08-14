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Делегация Конгресса США прибыла на Тайвань

Сергей Лебедев
16:48 14.08.2022
Сенаторы встретятся с высокопоставленными чиновниками острова.
Делегация Конгресса США прибыла на Тайвань
© Фото: Daniel Kalker, dpa, globallookpress
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Делегация конгрессменов из США во главе с сенатором Эдом Марки сегодня прибыла на Тайвань. Об этом в воскресенье сообщили в Министерстве иностранных дел острова.

«Вице-министр иностранных дел Юй Далэй тепло поприветствовал давнего друга Тайваня сенатора Марки и его межпартийную делегацию», - сообщили в ведомстве.

Предполагается, что делегация встретится с высокопоставленными тайваньскими чиновниками. Они обсудят отношения США и Тайваня, вопросы безопасности и экономики, а также изменение климата.

На событие уже отреагировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Делегация Конгресса США посетит Тайвань в воскресенье. Чтобы забрать то, что там забыла Пелоси?», - написала дипломат.

Напомним, Пелоси совершила Визит на Тайвань 2 августа. Мероприятие вызвало негативную реакцию Китая - власти страны заявили, что подобный визит нарушает принципы «одного Китая». Послу США в КНР Николасу Бернсу был выражен протест китайской стороны. В Вашингтоне заявили, что власти Штатов не имеют отношения к действиям Пелоси, а в МИД РФ действия спикера назвали провокацией.

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