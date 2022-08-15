ВС Тайваня зафиксировали 30 самолетов и пять военных кораблей Китая

Минобороны острова заявило о присутствии авиации и боевых кораблей НОАК в срединной линии Тайваньского пролива.

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Министерство обороны Тайваня заявило об авиации и боевых кораблях Народно-освободительная армия Китая в срединной линии Тайваньского пролива. По данным ведомства, не менее 30 самолетов и пяти военных кораблей Китай направил к Тайваню днем в понедельник 15 августа. Об этом МО Тайваня сообщило в Twitter.



«По состоянию на 17.00 (12.00 по мск, - ред.), вооруженные силы Тайваня зафиксировали пять кораблей и 30 самолетов Народно-освободительной армии Китая, из них 15 пересекли "срединную линию" Тайваньского пролива», - отмечено в публикации.

ПВО острова зафиксировали среди военных самолетов противолодочный вертолет Z-9, а также восемь истребителей Су-30, четыре J-16 и два J-11. Для наблюдения за обстановкой МО Тайваня направил воздушный патруль и развернул зенитно-ракетные комплексы.

Ранее официальный представитель минобороны КНР У Цянь сообщил о военных учений вокруг Тайваня в ответ на визит на остров делегации американских конгрессменов во главе с сенатором Эдом Марки. Политики из США прибыли Тайбэй накануне и намерены обсудить вопросы региональной безопасности и торговые отношения.