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В МИД Китая оценили позицию Путина по визиту Пелоси на Тайвань

Алексей Курильченко
11:41 17.08.2022
Президент РФ назвал визит спикера частью стратегии по дестабилизации региона.
В МИД Китая оценили позицию Путина по визиту Пелоси на Тайвань
© Фото: Mikhail Klimentyev, Kremlin Pool, Globallookpress
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Китай высоко оценил позицию президента России Владимира Путина по визиту на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Китай высоко ценит позицию, которую высказал президент России Владимир Путин», - заявил Вэньбинь на брифинге.

Ранее Путин в своей речи на Московской конференции по международной безопасности заявил, что поездка Пелоси на Тайвань является частью стратегии по дестабилизации региона. Президент констатировал сознательную попытку США в очередной раз раскачать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Напомним, Пелоси совершила визит на Тайвань 2 августа. Мероприятие вызвало негативную реакцию Китая - власти страны заявили, что подобный визит нарушает принципы «одного Китая». Послу США в КНР Николасу Бернсу был выражен протест китайской стороны. В Вашингтоне заявили, что власти Штатов не имеют отношения к действиям Пелоси, а в МИД РФ действия спикера назвали провокацией.

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