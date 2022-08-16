Армия MCIS-2022 Путин назвал поездку Пелоси на Тайвань частью стратегии по дестабилизации региона Президент России констатировал сознательную попытку США в очередной раз раскачать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Президент России Владимир Путин назвал поездку спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров Тайвань частью стратегии по дестабилизации региона. «Американская авантюра в отношении Тайваня - это не просто поездка отдельного безответственного политика, а часть целенаправленной, сознательной стратегии США по дестабилизации и хаотизации обстановки в регионе и мире, наглая демонстрация неуважения к суверенитету других стран и к своим международным обязательствам. Видим в этом тщательно спланированную провокацию», - заявил Путин, выступая на Московской конференции по международной безопасности. Президент России констатировал сознательную попытку США в очередной раз раскачать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также Владимир Путин отметил стремление Запада подчинить страны мира, чтобы сохранить ускользающее из рук доминирование. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика