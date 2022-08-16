Путин назвал поездку Пелоси на Тайвань частью стратегии по дестабилизации региона
Президент России Владимир Путин назвал поездку спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров Тайвань частью стратегии по дестабилизации региона.
«Американская авантюра в отношении Тайваня - это не просто поездка отдельного безответственного политика, а часть целенаправленной, сознательной стратегии США по дестабилизации и хаотизации обстановки в регионе и мире, наглая демонстрация неуважения к суверенитету других стран и к своим международным обязательствам. Видим в этом тщательно спланированную провокацию», - заявил Путин, выступая на Московской конференции по международной безопасности.
Президент России констатировал сознательную попытку США в очередной раз раскачать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Также Владимир Путин отметил стремление Запада подчинить страны мира, чтобы сохранить ускользающее из рук доминирование.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов