Курс на русофобию: как страны Прибалтики развивают напряженность в отношениях с РФ

Латвия и Эстония объявили, что прекращают выдачу виз россиянам и закрывают на свою территорию въезд тем, у кого их национальные визы уже есть.

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Еще один очаг напряженности у границ России - это Прибалтика. Там сейчас - уже ставшую привычной - русофобию активно подпитывают гонцы из Вашингтона.

В минувшую среду в Ригу прилетел министр обороны США. Ллойд Остин встретился с руководством Латвии и заявил, что Вашингтон перебросит в регион дополнительные войска для защиты Прибалтики от угроз со стороны России. Глава оборонного ведомства США также объявил о дополнительных учениях, которые Штаты планируют провести с Латвией, Литвой и Эстонией. По словам американского министра обороны, Прибалтика сможет отстоять свою безопасность, только если будет работать в одной команде с НАТО.

И на этой же неделе стало известно, что власти Европейского союза решили внести в новый пакет санкций пункт о прекращении выдачи россиянам шенгенских виз. С этой инициативой выступила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Окончательное решение будет принято 30 августа, когда этот вопрос будет рассматриваться на встрече глав МИД стран Евросоюза в Праге.

Эстония и Латвия на этой неделе вообще проявили небывалое русофобское рвение. Рига и Таллин решили признать Россию «страной - спонсором терроризма». В списке обвинений: поддержка Башара Асада, отравление Скрипалей, катастрофа «Боинга», спецоперация на Украине и «эскалация продовольственного кризиса».

Обе республики объявили, что прекращают выдачу виз россиянам и закрывают на свою территорию въезд тем, у кого их национальные визы уже есть. По словам Каллас, посещение Европы - это привилегия, а не право человека. А власти Латвии заявили, что всех, кто захочет получить российское гражданство, из страны будут просто выдворять.

О решении прибалтийских государств ограничить въезд российским гражданам рассказала Юлия Шатилова для программы «Главное с Ольгой Беловой».