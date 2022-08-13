МИД РФ обвинил США в раскручивании маховика «визовой войны»

По словам Александра Дарчиева, в свою очередь российские дипломаты в Вашингтоне продолжают предоставлять услуги вне зависимости от гражданства заявителя.

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США раскручивает маховик «визовой войны» в отношении не только дипломатов, но и обычных граждан РФ. Об этом заявил директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев.

«По вине Вашингтона запущен маховик "визовой войны", затрагивающей не только дипломатов, но и обычных граждан. Получение визы требует неимоверных усилий», - отметил он в интервью ТАСС.

По словам Дарчиева, «отказ от выдачи виз в Москве под предлогом нехватки кадров - сугубо внутреннее американское решение». Он также отметил, что

российские дипломаты в Вашингтоне продолжают «в полной мере предоставлять консульские услуги вне зависимости от гражданства заявителя».

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт рассказал, что в Евросоюзе идет обсуждение содержания седьмого пакета санкций против России. Рассматривается вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз.

На днях власти Эстонии приняли решение закрыть границы для россиян с шенгенскими визами, выданными республикой. С таким заявлением выступил МИД прибалтийской страны. Решение официального Таллина коснется 50 тысяч человек, сообщил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.