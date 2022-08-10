ЕС обсуждает вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам

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В Евросоюзе идет обсуждение содержания седьмого пакета антироссийских санкций, который включает вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз для граждан России. Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт, отвечая на вопрос журналистов, поддерживает ли лично федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц инициативу некоторых стран-участниц блока о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам в рамках санкционной политики ЕС.

«Принципиально в ЕС мы находимся в процессе обсуждений, как... должен выглядеть седьмой пакет санкций, какие компоненты могут в нем содержаться. И в том играют роль поднятые вами вопросы. По этому поводу пока нет единой позиции, также и со стороны федерального правительства, как относиться к этому», - передают его слова РИА Новости.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что визовый кодекс Европейского союза не предусматривает возможность приостановки или прекращения выдачи краткосрочных виз, в том числе и для россиян, но каждая страна ЕС может принимать решения по отдельным случаям.

Также стало известно, что официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала «чушью на грани национализма» призыв премьер-министра Эстонии Каи Каллас прекратить выдачу российским гражданам туристических виз в страны Европейского союза. Она напомнила, что обеспечение свободы передвижения является одним из центральных обязательств, закрепленных документами ОБСЕ и рядом других международно-правовых документов.